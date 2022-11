Mexico 86 : les Diables rouges étaient aussi dos au mur… et l’ambiance était tendue dans l’équipe au 1er tour

Les Diables terminent… 3e du groupe mais la chance est avec nous, parce qu’à l’époque il y a 24 équipes et non 32. Les meilleurs troisièmes sont donc qualifiés : avec un bilan pour le moins mitigé, une victoire, un nul et une défaite, la Belgique va donc affronter en huitième l’impressionnante équipe d’URSS. Et à 19h30, le 15 juin 1986, le présentateur du JT Georges Moucheron ne se montre pas optimiste : "Après ce qu’on a vu des deux équipes au tour éliminatoire, on ne peut franchement pas donner très cher de la peau des Diables rouges". "Certainement mais un match de football doit être joué : est-ce que ce sera la meilleure équipe soviétique ou la plus mauvaise équipe belge ? Cela peut être l’inverse, espérons-le" lui rétorque Théo Mathy. Une séquence qui prouve que si certains essaient de positiver, en majeure partie, les Belges n’y croient guère.

Dès lors, les supporters ne sont pas très nombreux à allumer leur télévision à minuit en pleine semaine pour suivre ce match-là. Au départ pourtant, pas d’illusion : l’URSS mène 1 à 0 et on ne voit pas trop comment on va inverser la tendance. On tremble à chaque fois que les Soviétiques s’approchent de notre but, à commencer par le commentateur du match, Franck Baudoncq.

Mais les Diables surprennent : ils s’accrochent et le fameux centre en banane de Vercauteren va surprendre la défense soviétique. C’est alors que le match s’emballe : à la fin des 90 minutes, c’est 2-2. Direction les prolongations. Les Belges l’emportent finalement par 4 buts à 3. Jamais personne n’aurait prévu un tel scénario.

On connaît la suite : une semaine plus tard, il y a foule devant le petit écran pour assister à la victoire contre l’Espagne aux penaltys tout au bout de la nuit, car ce match-là avait également lieu à minuit. Il faudra l’Argentine de Maradona pour stopper en demi-finale ces Diables devenus les héros de tout un peuple, comme le prouvera leur incroyable bain de foule sur la Grand-Place.