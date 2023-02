Mewhy présente "Tout contrôler" : "J’avais vraiment envie de me pencher sur ce que je voulais dire"

C’est la Semaine de la musique belge sur tous les médias de la RTBF. Votre radio VivaCité, révélatrice de talents, met en avant cinq nouveaux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mercredi, c’est Mewhy qui présente son titre Tout contrôler.

On l’a vu à Viva For Life au moment de l’opération à Bertrix en décembre. Il est venu rendre visite à VivaCité dans le 8/9 à plusieurs reprises pour des lives acoustiques. À 26 ans, Mewhy a déjà sorti deux EP et prépare un album qui devrait sortir cette année. C’est à cinq ans qu’il participe à son premier enregistrement, pour une pièce de théâtre. "Je chantais à la fin de la pièce de théâtre et du CD qu’ils en ont fait."

Son nom de scène signifie "pourquoi moi" en anglais. Une façon pour cet artiste bruxellois de partir en quête éternelle de soi-même. "Ça évoquait la recherche existentielle […]. Ça pouvait se rapporter à chacun, ça peut être n’importe qui, Mewhy", explique-t-il.

Dans son morceau Tout contrôler, on retrouve justement cette quête existentielle : "chaque titre de l’album est parti d’une question. Tout contrôler […], c’était : est-ce que la prise de risque peut nous rendre heureux ?" raconte Mewhy. "J’avais vraiment envie de me pencher sur ce que je voulais dire […]. Ce texte parle du courage qu’il faut parfois prendre pour faire face à nous-même et s’avouer nos quatre vérités."