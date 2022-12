MeWhy offre un moment de douceur au public de Viva for Life à Bertrix

MeWhy est venu en showcase sur la place des 3 Fers de Bertrix pour soutenir l’opération Viva for Life.

L’artiste Bruxellois a interprété trois de ces morceaux : "Futur single", "Cover" et "Tout oublier".

Plus tôt dans la journée, il était passé dire bonjour aux animateurs dans le cube. Il raconte comment ses voyages ont influencé sa musique : "Depuis tout petit j’avais cette envie profonde d’aller me redécouvrir autre part que chez moi". Pas besoin d’aller bien loin pour se rendre compte que la misère touche les enfants, en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont 4 enfants sur 10 qui vivent dans la précarité. Des chiffres que MeWhy connaît et déplore.

Vous pourrez retrouver l’artiste dans un nouvel album l’année prochaine et un nouveau titre sortira déjà en janvier 2023.