Mewhy interprète le titre "Petit papa Noël" accompagné de sa guitare acoustique

À l’occasion de la sortie de son nouveau single, Mewhy est venu rendre visite au 8/9, où il est venu interpréter "Petit papa Noël".

Du haut de ses 26 ans, Gilles Verhaegen, auteur-compositeur-interprète qui se produit sous le nom de Mewhy, baigne depuis tout petit dans la musique. C’est aujourd’hui un artiste aux multiples facettes avec une voix unique et une curiosité indissociable.

Bruxellois d’origine, il exprime le bouleversement qu’il a subi à la suite d’un voyage en Inde, qui lui a ouvert l’esprit et qui lui a servi d’inspiration pour ses deux EP "Into The Stars" et "Projections". Il revient également avec son nouveau single “Tout Contrôler”, prémices d’un album hauts en couleur.

Accompagné de sa guitare acoustique, Mewhy nous interprète "Petit papa Noel" dans le 8/9.