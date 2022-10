Mewhy interprète le titre de son nouveau single, "Tout contrôler"

À l’occasion de la sortie de son nouveau single, Mewhy est venu rendre visite au 8/9, où il est venu interpréter son morceau Tout contrôler.

Auteur-compositeur-interprète, Mewhy baigne depuis tout petit dans la musique. Avec une mère chanteuse, Geneviève Laloy, un père qui lui aussi travaille dans la musique et de nombreuses personnes dans son entourage qui sont liées "d’une manière ou d’une autre à l’univers artistique", il se lance à son tour, notamment avec des EP comme Into the stars et Projections.

Après avoir mélangé l’anglais et le français dans ses EP précédents, Mewhy nous présente cette fois Tout contrôler, chanté uniquement en français, où il s’auto-accompagne avec du beatbox et sa petite guitare.

Pour retrouver Mewhy en concert, il vous donne rendez-vous pour deux dates :