Meute : Une fanfare techno qui marche au pas sur l’album "Taumel"

A propos de la fondation de Meute, Thomas qui en est l’instigateur, un des trompettistes et le directeur musical, me dit que "Hans jouait de la trompette, j’en jouais aussi, Adrian du saxophone et on aimait tous faire la fête et danser. Un jour j’ai donc eu l’idée d’une fanfare qui joue de la musique techno mais avec des notes en plus par rapport aux DJ sets normaux. J’ai eu ce rêve de proposer autre chose qu’un DJ mais un grand groupe avec un vrai facteur humain derrière la musique électronique." C’est bien ce que propose Meute sur scène, ce complément d’âme comme il nous l’expliquait.

Sur scène, Adrian nous rajoute ceci : "Le show est comme une chouette fête, avec de la bonne musique, des moments intenses en émotions, de la chair de poule et des larmes positives aussi de notre côté parce qu’il y a beaucoup d’émotions à jouer sur scène devant notre public. C’est une sorte de transe." Il ajoute que ce n’est pas un moment particulier qu’il retient de ses shows mais pleins de moments intenses de partage "qui font remonter les larmes en y repensant tellement c’est plein d’engagement de toutes parts." Hans se souvient quant à lui d’un moment spécial sur scène : "A Paris quand on a enregistré l’album live. C’était excitant de savoir que c’était la nuit où ce serait gravé à jamais, enregistré. Tout le monde était si concentré et focus de façon très positive."

C’est avec un nouvel album et donc un show inédit que Meute tournait avec une dernière date en Belgique. Pour le présenter, Thomas explique que "Taumel" est "un premier mélange de covers de musiques électroniques mais aussi de sons que l’on a composés. J’en ai fait, Adrian ici en a composé aussi comme "Expanse" par exemple, Hanse a écrit "Slow Loris" aussi comme exemple. On a écrit ça en temps de confinement donc avec plein d’insécurités et sans savoir quand et comment tout allait reprendre, on a quand même pu aller en studio enregistrer ça. C’est pour ça que l’album s’appelle "Taumel" qui est un mot spécial en allemand qui signifie agité, chamboulement mais dans les deux sens du terme, positif comme négatif et cela représentait bien la période."

Rempli d’ondes positives, "Taumel" est, dans la pure tradition du super-groupe. Une Meute que l’on a évidemment envie de rejoindre.