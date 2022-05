MEUTE, la plus déjantée des fanfares est de retour avec une reprise de The Blaze

La plus stylée des fanfares est de retour avec un nouveau single : "Places", une reprise de The Blaze. Un titre qui annonce un nouvel album à venir : "Taumel".

Meute est une fanfare pas comme les autres. Originaire d’Hambourg, cette formation a décidé de reprendre les classiques de la techno et de l’électro à la sauce fanfare… Un vrai délice pour les oreilles ! "The Man with the Red Face", de Laurent Garnier, "You & Me", de Flume, ou "Hey Hey", de Dennis Ferrer sont autant de titres ultra-connus que Meute s’est amusée à reprendre avec des cuivres et des trompettes et le succès est au rendez-vous !

La fanfare est de retour et vient de partager un nouveau titre, "Places", une reprise de The Blaze. Petite nouveauté : contrairement aux autres morceaux de MEUTE qui étaient jusqu’à présent essentiellement centrés sur l’instrumental, pour la première fois sur "Places", l’un des musiciens donne de la voix. Il s’agit du saxophoniste Philipp Andernach et on doit avouer qu’on aime beaucoup cette prise de risques. Pour le reste rien ne change, l’énergie des onze musiciens est toujours autant communicative, on a hâte de découvrir ce nouvel album qui sortira le 18 novembre.

En attendant l’album, vous pouvez découvrir MEUTE sur scène puisque la fanfare sera en concert tout bientôt à Bruxelles : le vendredi 27 mai au CORE festival au parc d’Osseghem. Et le samedi 28 mai, c’est The Blaze que vous pourrez applaudir au même festival ! Plus d’informations sur le CORE ici.