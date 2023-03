"Meurtres dans les Landes" : enquête sur une légende vieille de plusieurs siècles

Les deux rôles principaux seront campés par Xavier Deluc, que beaucoup connaissant pour son rôle dans la série "Sections criminelles", et Barbara Cabrita, qui avait notamment joué dans "RIS, Police scientifique" et "La Cage dorée".

Pour ces deux acteurs, c’est donc une première collaboration qui semble s’être déroulée à merveilles, puisque Barbara Cabrita a déclaré lors d’une interview accordée à Télé-Loisirs que c’était "l’une des tournages les plus agréables qu’elle ait faits". À propos de son partenaire Xavier Deluc, elle a en outre ajouté qu’il était "un homme attentionné et bienveillant" et que les rares fois où ils avaient eu des désaccords, "ils étaient arrivés à trouver des terrains d’entente à chaque fois".

Pour découvrir le fruit de leur travail, rendez-vous ce vendredi 10 mars, à 20h50 sur La Une ou sur Auvio.