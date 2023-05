"Meurtres dans le Cantal" : Alexandre Varga et Joséphine Jobert à la poursuite d’un tueur en série

Ce lundi, La Une vous propose un épisode inédit de la collection "Meurtres à…". Au programme : un restaurateur empoisonné et deux enquêteurs sceptiques face aux locaux, persuadés que le responsable est un lutin malfaisant.

Suite à la mort de plusieurs restaurateurs et restauratrices, les capitaines Frédéric Dussaut et Sarah Waro se questionnent : doivent-ils s’attendre à un nouveau meurtre dans les jours qui suivent ? Tandis qu’ils se lancent dans cette folle course contre la montre, les habitants des alentours, eux, restent persuadés que c’est le Drac, un lutin ayant élu domicile dans la région, qui est à l’origine de ces crimes…