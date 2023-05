"Meurtres au Pays de Galles" : un polar britannique basé sur une histoire vraie

Marqué par cette affaire, l'enquêteur Steve Wilkins l'a couchée sur papier dans son livre Catching the Bullseye Killer. C'est sur base de ses écrits que la série Meurtres au Pays de Galles (The Pembrokeshire Murders, son titre original) a été écrite. Une fiction en trois épisodes dans laquelle on connait l'assassin, mais où le cheminement pour l'arrêter nous tient en haleine jusqu'au bout.

Tout l’objet de Meurtres au Pays de Galles est en effet de montrer la minutieuse recherche de preuves ADN permettant de coincer le serial killer gallois. Dans la réalité, Wilkins a analysé 5.000 pièces à conviction et 2 millions de morceaux de papier pour arriver à attraper le tueur John Cooper. "Il avait vécu dans la même région et mon inquiétude était que, s’il était responsable, il tuerait à nouveau", racontait l'inspecteur en janvier 2021 sur la BBC.

Consultant sur la série, le détective a tenu à ce que la série respecte les victimes et leurs familles, et qu'elle évite le sensationnalisme, notamment dans les scènes de meurtres. Des exigences respectées par le réalisateur gallois Marc Evans qui s'est surtout attelé à condenser six années d’enquêtes en trois épisodes et à mettre en avant les paysages sublimes du Pembrokeshire.

Face à Luke Evans (Fast and Furious, Le Hobbit, La Fille du train), on trouve Keith Allen (le papa de Lily et Alfie) dans le rôle de John Cooper. L'actrice Alexandria Riley (la sympathique prof de Bethan dans In My Skin), ainsi que David Fynn (Undateable), Oliver Ryan (Pennyworth) et Caroline Berry (It's a Sin) complètent ce casting très british.

Pas plus tard que la semaine dernière, Cooper, condamné a perpétuité, a demandé une réexamination de son cas, venant remettre au centre de l'actualité les "Pembrokeshire Murders".

Meurtres au Pays de Galles, un thriller britannique captivant à découvrir en intégralité sur Auvio pendant trois mois et vendredi 5 mai à 20h55 sur La Une.