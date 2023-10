'Meurtres à White House Farm', une mini-série true crime sur une affaire britannique sanglante

Une des plus sordides affaires criminelles de l'histoire du Royaume-Uni est le sujet de la mini-série Meurtres à White House Farm. La série est dispo en intégralité jusqu'au 30 septembre 2024 sur Auvio !

En août 1985, dans la région de l'Essex, plusieurs membres de la famille Bamber sont retrouvés sauvagement assassinés : les parents, la fille, et les enfants de celle-ci. Les enquêteurs soupçonnent dans un premier temps la fille schizophrène d'avoir tué les siens avant de mettre fin à ses jours.

Créée par Kris Mrksa et Giula Sandler, Meurtres à White House Farm aborde sans sensationnalisme ce fait divers glacial qui a bouleversé tout un pays dans les années 1980. Les scénaristes se sont attachés à raconter les dessous de l'affaire, les zones d'ombre et les conflits intrafamiliaux, bien plus que le meurtre et le côté pénal. Pour l'enquête, le public suit l'inspecteur Stan Jones (Marck Abby) qui détecte plusieurs incohérences dans le dossier et va tout faire pour découvrir la vérité. Une vérité qui dérange encore aujourd'hui, le dénouement ayant provoqué plusieurs polémiques et le coupable clamant toujours son innocence.