"Meurtres à Sandhamn" : quatre anecdotes sur la série suédoise

Deux nouvelles soirées inédites en compagnie de Alexander et Nora vous attendent sur La Une et Auvio, les jeudi 14 et 28 juillet à 20h15. L’occasion d’en savoir un peu plus sur ce thriller palpitant et ses paysages à couper le souffle.

Cet été, plongez-vous dans deux nouveaux épisodes de la série suédoise à succès. Lors de la soirée du 14 juillet, on se plonge dans "La promesse". Dans cet épisode, le corps d'une femme est repêché dans la mer. Alexander craint que ce soit celui de sa femme Vicky, disparue depuis plusieurs années à Sandhamn. En congés, Nora fait la rencontre d'Anders, le nouveau copain d'une amie, Kristina, venue passer l'été dans la région. Mais c'est un homme marié qui éveille les soupçons, car il n'a toujours pas divorcé de sa femme et semble mentir à Kristina…

Dans "Vicky", le 28 juillet, un éminent professeur de Psychologie fête sa promotion avec sa famille. Tandis que la fête bat son plein dans le jardin, sa femme le retrouve poignardé dans le salon, alors qu'il s'entretenait au téléphone avec le ministre de l'Éducation.

À l'occasion de ces deux nouveaux épisodes, on vous livre quelques anecdotes sur cette saga suédoise.