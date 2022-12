“Meurtres à Pont-Aven" : Astrid Roos et Alexandre Brasseur face à un double meurtre dans le milieu de l’art

Il y a 20 ans, Suzanne Saroc brûlait vive dans son atelier. L’histoire de cette artiste va revenir sous les lumières quand deux homicides ont lieu dans la région, les victimes étant toutes deux des galéristes. Ces morts éveillent même les soupçons sur la nature de la mort de Suzanne, présumée être accidentelle. C’est sa fille Marion qui enquête sur ces nouveaux homicides, accompagné par Antoine Le Mezec. Ce dernier était à l’époque à la tête des investigations et menait avec cette affaire sa première enquête. Dès lors, les questions s’accumulent sur les indices qu’il aurait occulté volontairement ou non ainsi que sur la responsabilité du père de Marion, Sébastien. Celui-ci, médecin légiste, se trouve également en charge des investigations sur les deux homicides et était auparavant l’époux de Suzanne, dont il ne s’est jamais remis du décès…