“Meurtres à Nancy” : enquête dans la ville de l’Art Nouveau

Comme à chaque épisode, “Meurtres à” aime mettre en avant des visages plus ou moins connus du petit écran. Pour celui-ci, on retrouve Cristina Reali dans le rôle de Laurence Weber. Ce n’est pas la première fois que l’ancienne compagne de Francis Huster se retrouve dans la série, ayant déjà été à la tête de “Meurtres en Bourgogne” en compagnie de Frank Semonin. Nelly Lawson incarne de son côté sa nouvelle belle-fille et camarade d’enquête Chloé Guérin. Cela devrait ravir les fans de “Tandem” dans laquelle elle jouait Camille Barbier durant quatre saisons. Quant à Fabrice Deville, ses rôles dans “Les mystères de la chorale” et “Un si grand soleil” ainsi que ses apparitions dans “Joséphine Ange Gardien”, “Candice Renoir” ou encore “La stagiaire” en font une tête plutôt reconnaissable dans le domaine des séries françaises.