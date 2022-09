“Meurtres à Marie-Galante" : Pascal Légitimus sur la route de Laurent Voulzy

C’est Pascal Légitimus qui incarne Léopold Lacarrière, dit “Léo”. L’acteur est connu pour être l’un des “Inconnus” avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Le succès de cette carrière comique a nourri sa filmographie, notamment par le biais de comédies culte comme “Les trois frères” ou “Les rois mages”. On l’a néanmoins vu à de nombreuses reprises sur le petit écran, que ce soit sur “Les routes mythiques de France” avec Nathalie Guirma ou dans diverses séries comme “Munch” ou “Capitaine Marleau”. Sa présence dans ce “Meurtres à Marie-Galante" assure en tout cas un certain ancrage dans cette enquête insulaire…