"Meurtres à la Pointe du Raz": la légende bretonne se réveille…

La Pointe du Raz est un site touristique naturel reconnu internationalement situé dans le Finistère, en Bretagne. Il s’agit de ce qu’on appelle un promontoire rocheux, constituant la partie la plus avancée vers l’ouest du cap Sizun, face à la mer d’Iroise. C’est sur ce site naturel riche en légendes que se déroule ce nouveau volet de la collection de téléfilms "Meurtres à…".

La Bretagne est une des régions historiques les plus célèbres de France. Elle possède un patrimoine historique et culturel immensément riche, notamment grâce la mythologie bretonne et à la légende arthurienne, c’est-à-dire le célèbre roi Arthur, les chevaliers de la table ronde et leur quête du Graal, mais également le tombeau de Merlin, la fontaine de jouvence, la forêt de Brocéliande… Il s’agit là des histoires les plus populaires, mais ce ne sont pas les seules croyances issues du folklore local. Parmi celles-ci, la légende de l’Ankou.