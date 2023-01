"Meurtres à Guérande", retour du duo Claire Borotra et Antoine Duléry

Quand Marie Daguerre arrive sur place, elle découvre que Vincent Becker, arrivant tout droit de Paris, l’a précédé et se retrouve en charge de l’affaire, elle devra donc, cette fois, officier sous ses ordres en collaboration avec la police Nantaise… Enquêtant de concert, nos héros oscillent entre plaisir de se retrouver et de vieux non dits à régler. Au cours de l’enquête Marie et Vincent découvrent que le cadavre retrouvé à Guérande a eu la tête tranchée par un outil du 15ème siècle et qu’il a été marqué au fer rouge, à la manière dont Gilles de Rais, plus connu sous le nom de " Barbe Bleue ", seigneur de Tiffauges, marquait ses victimes et les repris de justice. Le mystère reste entier…".

" Meurtres à Guérande " est une coproduction Merlin Productions, AT-Production, RTBF avec la participation de France 3 et TV5 Monde. Cet épisode a été réalisé par Eric Duret. Scénario et dialogues : Alexandra Julhiet et Marie-Anne Le Pezennec. La musique originale est signée Frédéric Porte.