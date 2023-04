"Meurtres à Chantilly" : un téléfilm inédit avec Elodie Frenck et Bruno Todeschini

Né en Suisse et élève à l'École supérieure d'art dramatique de Genève, Bruno Todeschini est révélé en 1992 dans La Sentinelle d'Arnaud Desplechin. Au début de sa carrière, le jeune comédien se consacre avant tout au cinéma d'auteur (Ma saison préférée, Haut bas fragile, Code inconnu...). En 2004, il est nommé aux Césars pour son rôle de Thomas dans le long-métrage Son frère de Patrice Chéreau et obtiendra finalement le Prix Lumières pour cette interprétation d'un homme malade qui renoue avec son frère.

Todeschini s'implique aussi dans des productions grand public, notamment à la télévision. On le voit dans Le juge est une femme, Les Rois maudits, Petits meurtres en famille, Capitaine Marleau, César Wagner… et aujourd'hui dans Meurtres à Chantilly. Son personnage, Antoine Mercier, arrivera-t-il à regagner la confiance de son ex, bien décidée à divorcer ? Un doux mélange entre enquête policière et drame sentimental vous attend dimanche 23 avril à 20h45 sur La Une et Auvio (15 jours de replay).