“Meurtres à Avignon” : 3 lieux insolites (et secrets) à visiter dans la ville du Vaucluse

Diffusé en TV en 2016, le film est réalisé par Stéphane Kappes. À l’affiche, on retrouve deux actrices françaises de renom : Laëtitia Milot (Plus belle la vie, La vengeance aux yeux clairs) et Catherine Jacob (Tatie Danielle, Demain nous appartient). Le pitch ? À Avignon, dans le Palais des Papes, des ouvriers découvrent la chambre forte secrète, construite pour protéger le Pape Benoit XIII à la fin du XIVe siècle. Ce joyau est accompagné d’une découverte macabre, le squelette d’une femme.