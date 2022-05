"Meurtres à Albi": Léonie Simaga joue la commissaire

Elle mesure 113m de long sur 35m de large. Quant à son clocher, il mesure 78m. Grâce à cette hauteur, la cathédrale Sainte-Cécile domine toute la ville d’Albi. Celle-ci est la plus grande cathédrale de briques au monde. Comme d’habitude, cet épisode permet de mettre en valeur la ville et ses alentours. De nombreuses vues aériennes donnent ainsi l’occasion d’admirer cette cathédrale ou le Château de Peyne. On assiste également à de nombreuses courses-poursuites dans les rues albigeoises. Les actrices Frédérique Kamatari et Léonie Simiga racontent leurs découvertes de la ville d’Albi et son impressionnante cathédrale. Et en bonus une video qui montre les coulisses du film.