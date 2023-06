"Meurtre imprévu" : un "Big Little Lies" à l'anglaise pour secouer votre été

Quatre femmes, un cadavre dans les bois et une enquête pleine de rebondissements. La série galloise Meurtre Imprévu (The Pact en anglais) allie tous les ingrédients d'un bon thriller pour vous happer dans son intrigue mystérieuse. À voir sur La Une dès le jeudi 6 juillet à 20h10.

Quatre amies travaillent dans une brasserie, sous les ordres d'un nouveau patron insupportable. Inexpérimenté et surtout sexiste et irresponsable, Jack Evans est le genre de boss que l'on aimerait voir disparaître. Après une soirée d'entreprise bien arrosée, il agresse une employée. C'en est trop pour Anna, Cat, Louie et Nancy qui décident de se venger. Inconscient, Jack est trainé dans les bois par les quatre femmes et abandonné là, pantalon baissé, non sans avoir été pris en photo sous tous les angles.

Bien évidemment, cette "mauvaise blague" tourne au cauchemar lorsque Jack est retrouvé mort par un promeneur le lendemain matin… Anna, Cat, Louie et Nancy se promettent de ne rien avouer à la police. Les voilà liées par un pacte qui, au fur et à mesure des épisodes, sera de plus en plus difficile à tenir. Surtout pour Anna dont le mari, flic, est chargé d'élucider cet assassinat. Car Jack a bien été tué… mais par qui ?