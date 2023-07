"Meurtre imprévu": Anna sera-t-elle la première à rompre le pacte ?

Vous l’aurez compris : la principale menace qui pèse sur le pacte, pour l’heure, c’est donc Anna, incapable de mentir à l’homme qu’elle aime. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque ! La dernière chose qu’elle souhaite, c’est d’attirer des ennuis à ses amies. Interrogée à son sujet, Laura Fraser explique ainsi : "Anna est celle qui se bat pour dire la vérité. Elle ne veut vraiment pas mentir, mais accepte car elle pense que ce pacte va les protéger".

Alors, Anna va-t-elle finir par craquer ? Ou, au contraire, trouvera-t-elle un moyen de dissiper les soupçons de Max ? En tout cas, une chose est sûre, c’est que ses nerfs seront mis à rude épreuve.

Et pour donner corps à cette tension insoutenable, l’actrice n’a pas hésité à puiser dans son expérience personnelle. "J’ai repensé à toutes les fois où je me suis sentie anxieuse ou effrayée, que j’ai menti ou que j’ai eu à mentir, et à la manière dont ça se répercutait sur moi physiquement, mentalement et émotionnellement" raconte-t-elle.

Une première pour Laura Fraser, qui indique ensuite : "Je n’avais jamais joué quelqu’un qui devait faire face aux mensonges et à toutes ses répercussions". Elle confie, d’ailleurs, que c’est avant tout cet aspect qui l’a attirée dans le rôle d’Anna, tiraillée entre sa loyauté envers ses amies et celle qu’elle doit à Max, l’homme de sa vie… "En fin de compte, les mensonges sont toxiques et nous rendent malades", conclut-elle.

