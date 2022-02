Meurtre du tiktokeur Luca : le procureur s’explique

Au lendemain du décès de ce jeune homme, le suspect, qui s’est livré la veille, a été inculpé d’homicide et de tentative d’homicide. L’audition, est toujours en cours, et un mandat d’arrêt devrait être délivré ce jeudi après-midi. Le garçon a été frappé à cinq reprises, dont quatre fois dans la région thoracique.

L’individu, sans casier judiciaire, n’a apparemment pas supporté la fin d’une relation de neuf ans, qui s’est terminée en octobre dernier. A la mi-décembre, il est venu au domicile de son ex-compagne, et une altercation s’est produite, sans constat de coups. Mais le surlendemain, il a crevé les pneus de la voiture de son rival. Il a été présenté à un magistrat, mais laissé en liberté, sous conditions, notamment un suivi psychologique, qui a été admis. Son dossier a été actualisé à la mi-janvier, sans élément neuf. Mais ce mercredi, il est apparemment revenu dans l’intention de tuer puis de se suicider. La dame a été victime d’un étranglement, qui l’a laissée inconscients, avant qu’elle ne parvienne à s’échapper, à se réfugier chez sa sœur, dans le voisinage, et à lancer l’alerte, à la police et à son fils, qui est arrivé sur les lieux dans la demi-heure : il est décédé à l’arrivée des forces de l’ordre. L’arme fatale n’a pas été récupérée, et c’est un élément important pour établir l’éventuelle préméditation. Même si la notion n’existe pas en droit belge, cette affaire a toutes les apparences d’un "féminicide raté".