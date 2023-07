Meurtre de Maëva Rousseau : de la mort accidentelle du fils à l’effroyable vengeance du père

Le 7 avril 2012, une jeune femme de 23 ans est retrouvée morte, ensanglantée et écroulée sur son bébé de onze mois, lui, encore en vie. Après une enquête difficile au démarrage, la police se tourne vers un témoin désormais suspect : Alain Berruet, le père de l’ancien petit-ami de la victime. L’émission 48 heures revient sur la garde à vue décisive de cette affaire violente, ce vendredi 21 juillet à 20h35 sur La Trois et en replay sur Auvio.

Ce jour-là, il est à peu après 3h30 heures lorsque les secours du Val d’Oise reçoivent un appel désespéré qui leur signale le meurtre de Maëva. Cette alerte, elle est donnée par son compagnon, Alan, qui est également le père du bébé retrouvé sous le cadavre de sa mère.

Comme lorsqu’en cas de féminicide, le coupable est généralement le compagnon ou l’ex-compagnon de la victime, Alan est immédiatement placé en garde à vue. Mais très rapidement, il est mis hors de cause par la police et l’enquête se met à piétiner faute de preuves et de témoins.

Pourtant, la scène de crime est sans appel, le meurtre a été particulièrement violent. La jeune femme a été battu à mort dans son sommeil sous les yeux de son nourrisson. Mais alors qui peut bien être le responsable de ce drame ?

Au fur et à mesure de l’audition des quelques témoins de l’affaire, un nom revient régulièrement. Ce nom, c’est celui d’Alain Berruet. Il n’est autre que le meilleur ami du père de Maëva mais également le père de Rodolphe, l’ancien compagnon de la jeune femme, mort huit mois avant son meurtre dans un accident de voiture.

Après avoir entendu Alain Berruet en tant que témoin et sans preuve supplémentaire, la police abandonne la piste. Mais plus de trois mois après le drame, les policiers font volteface et Alain Berruet est placé en garde à vue. La police n’a que 48 heures pour faire avouer le crime à Alain Berruet que les officiers considèrent de prime abord comme " un gentil papi ".

L'affaire Maurice Boiteux