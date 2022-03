Meurtre de Louis Rwagasore au Burundi : 60 ans plus tard, quel a été le rôle de la Belgique ?

13 octobre 1961. Le restaurant Tanganyika est quelques pas de la plage et du lac. La soirée avance et les clients mangent leur dîner, sur la terrasse, attablés autour des nappes blanches. Un break Ford, siglé aux couleurs du PDC - le Parti Démocrate Chrétien du Burundi, tourne autour du restaurant depuis un moment. A l'intérieur de la voiture se trouvent 4 hommes. Deux d'entre eux, Antoine Nahimana et Jean Kageorgis sortent de la voiture. Et s’installent derrière un buisson.

De là, ils voient. Le Prince Rwagasore est installé en bout de table accompagné de quelques ministres de son nouveau gouvernement. Louis Rwagasore est le première personne de l’Histoire à être élu premier ministre du Burundi. Il vient de le dire à la télévision belge. Il mènera son pays jusqu’à l’indépendance, "d'ici 7 ou 8 mois", dit-il avec confiance.