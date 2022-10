Meurtre au Bois du Luc : menez l’enquête !

Le Bois du Luc est l’un des plus anciens charbonnages de Belgique, et l’un des nombreux témoignages du passé industriel du pays. À l’occasion d’Halloween et pour découvrir de manière ludique l’histoire du lieu, l’asbl Gabos, vous propose d’enfiler les bottillons d’un enquêteur. Le vendredi 28 octobre, résolvez le meurtre du porion, le contremaître des mines de charbon qui a été froidement assassiné.

À partir de 18h30, l’enquête sur place commence, mais des indices permettent déjà aux inspecteurs en herbe de se familiariser avec l’affaire… Quatre indices sont laissés à leur connaissance, sur la scène du crime on peut trouver : un outil ensanglanté provenant de l’atelier situé au niveau du crâne de la victime, un bol à soupe et de la soupe répandue sur le sol, un carnet reprenant les sanctions infligées par le porion au mineur Tartenpion et une reconnaissance de dettes… Mais surtout la liste des cinq suspects et leur mobile potentiel est déjà en ligne. L’agent de police avec qui les joueurs vont collaborer en désigne cinq : la hiercheuse, ouvrière chargée de faire circuler les wagonnets remplis de charbon, qui travaille mal et que le porion soupçonne d’être anarchiste, la secrétaire au charbonnage du Bois-du-Luc, femme du contremaître, l’ingénieur qui ne dit jamais non à un petit verre, l’apothicaire, mariée au chef d’atelier, mais qui entretiendrait une relation avec le porion et son mari qui jaloux et violent constitue un coupable idéal…

Dans le cadre de cette enquête les participants pourront interroger les différents témoins et tenter de résoudre eux-mêmes l’enquête. En fin de soirée, lors du tribunal, aura lieu la désignation du criminel et à la prononciation du verdict final.

Informations pratiques

28 octobre à partir de 18h30

Musée de la Mine et du Développement Durable du Bois-du-Luc

Rue Saint-Patrice 2B - 7110 La Louvière