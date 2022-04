"Meurtre à Pont-l’Évèque", deux frères mènent l’enquête dans une ancienne prison

Située entre Deauville et Lisieux, Pont-L’Evêque est une belle petite ville normande d’environ 4000 habitants. Les touristes aiment s’y promener et profitent des rues typiques du Calvados en longeant les maisons traditionnelles à colombages de couleur bleu et vert.

En été, ils bénéficient également d’un grand plan d’eau qui permet de nombreux sports différents : la natation, le pédalo, le jet-ski, la tyrolienne géante, sans oublier la marche.

Les habitants de la ville s’appellent les …Pontépiscopiens.