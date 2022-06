Meurtre à La Louvière jugé aux assises : " Jacques est tout noir "

Le juge d’instruction et les policiers chargés d’enquêter sur la mort de Jacques Hermail (58 ans), décédé le 1er février 2020 après avoir été brûlé vif dans son appartement à La Louvière, sont venus témoigner devant la cour d’assises, vendredi après-midi. Trois hommes sont accusés du meurtre : Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin.

Il était 22h29, le 1er février 2020, quand Jymmi Durieux appelle les secours à l’aide du téléphone portable de la victime. Jymmi est très calme, déclarant que Jacques " est tout noir " et qu’il ne sait pas qui a fait ça. Le réceptionniste lui conseille de mettre Jacques sous la douche, en l’arrosant d’eau tiède. Jymmi promet à Jacques de l’aider.

Quatre minutes plus tard, la zone de police est avisée des faits et les premiers policiers arrivent sur place à 22h49. " Le volet est entièrement fermé ", assure un policier.

Le SMUR est en train de stabiliser la victime. Jacques est brûlé à la tête et sur le haut du corps. Il n’a plus de cheveux, ni de moustache. Il décède un quart d’heure avant minuit, dans l’ambulance

A 0h11, le substitut du procureur du roi est avisé des faits. Dix-neuf minutes plus tard, un juge d’instruction est désigné. Il est un peu moins d’une heure quand la police judiciaire arrive rue des Carrelages.

Scène de crime

La scène de crime est figée afin de permettre à la DESteam de la PJ de travailler. Les faits ont eu lieu dans l’appartement du rez-de-chaussée, le volet est entièrement fermé. Les policiers constatent une présence d’une petite flaque d’eau devant la porte d’entrée de l’appartement et les placards situés à droite, soit à l’opposé de la salle de bain.

Une trace de sang est visible sur le carrelage, entre le mur et un fauteuil, de l’autre côté de la pièce.

Du pétrole et des résidus de vêtements brûlés sont relevés devant un autre fauteuil, sur lequel sont retrouvés des lambeaux de peau, de la suie et des touffes de cheveux. Le portefeuille de la victime s’y trouve aussi, sans argent, ainsi que du pétrole entre les sièges. Un coussin, imbibé de pétrole et de suie, se trouve sous la table.

Un pantalon est déposé sur le sol, il est sec et présente une trace de brûlure au niveau de la poche gauche. Lors de l’autopsie, une trace de brûlure a été retrouvée à cet endroit du corps, ce qui laisse à supposer que Jacques portait ce pantalon.

Un bidon de vingt litres, contenant du pétrole, se trouve entre le fauteuil et l’entrée de la cuisine.

Un seau d’eau, contenant des eaux usées, est retrouvé sous l’évier de la cuisine, privé de siphon.

Suspects identifiés

Jymmi Durieux est fouillé et il détient les clés permettant d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble et celle de l’appartement. Il informe les policiers qu’il a découvert Jacques, qui l’hébergeait, dans cet état et que ce dernier a pu lui donner l’identité de ses agresseurs, Micky et papy.

Les policiers apprennent que Papy vit à Manage. Gérard Dujardin est identifié. Le 10 janvier 2020, la police était intervenue chez lui pour une personne en état d’ivresse, Michaël Liégeois, qui vit à Binche. Jymmi reconnaît Micky et Papy sur panel photographique. Les deux suspects sont interpellés.

Quant à Jymmi, entendu comme témoin, il est aussi privé de liberté car ses vêtements sentent le pétrole et il correspond à la description physique faite par le voisin, lequel a vu trois hommes sortir de l’appartement. Plus tôt, ce voisin avait vu deux hommes chez Jacques, à travers la fenêtre. Le volet était ouvert à ce moment-là.

Le procès

Vendredi, lors de l’instruction d’audience, Gérard a avoué qu’il fût le premier à porter des coups à Jacques et que Michaël a donné des coups de poing à la victime. Michaël avoue qu’il s’est saisi du bidon de pétrole et qu’il l’a vidé sur Jacques. Il voulait seulement faire peur et qu’il fut surpris par un flash quand il a allumé son briquet.

Michaël soutient qu’il est allé chercher le seau dans la cuisine, pour éteindre le feu, alors que Jymmi prétend que c’est lui qui est allé chercher le seau dans la cuisine, contenant des eaux usées. Sur le manche, les experts ont retrouvé l’empreinte génétique de Jymmi, mais pas celle de Michaël.

Jymmi prétend aussi qu’il a utilisé une couverture. Vendredi, les enquêteurs ont déclaré que cette couverture était propre, elle n’a probablement pas été utilisée pour éteindre un incendie et n’a pas fait l’objet d’une analyse. Cette couverture sera présentée lundi matin aux jurés.

Il y avait aussi un extincteur dans le hall d’entrée. " Il était en bon état de fonctionnement et n’a pas été utilisé ", déclare un enquêteur. Jacques n’a pas pu fuir non plus par l’arrière de son habitation. " Il n’avait pas d’accès ", précise un policier.

Après avoir bouté le feu à Jacques, les accusés sont sortis pour aller manger des frites, à sept cents mètres de là. Jymmi est revenu seul, plus d’une heure plus tard. Il a alors appelé les secours.

L’enjeu

Vendredi, les avocats de Jymmi et de Gérard ont annoncé qu’il contesterait l’intention d’homicide. La défense de Jymmi souhaite poser la question de la non-assistance à personne en danger, retenue au début de l’enquête par le juge d’instruction et remise en question par la chambre des mises en accusation, laquelle a renvoyé les trois hommes aux assises pour meurtre.

Le procès se poursuit cette semaine