Meule, batteries et synthé modulaire : "Notre but, c’est d’établir un espace de communion, de transe collective"

Lorsqu’il s’agit de définir leur musique, la paire n’hésite pas une seconde : krautrock, garage et électro. "En gros, ce sont les grandes familles qui nous inspirent et puis on s’amuse à slalomer entre tout ça" explique Valentin.

Fans absolus de King Gizzard & The Lizard Wizard, Meule conjugue savamment rythmes krautrock, énergie garage et minimalisme électronique. "A la base, je suis guitariste de formation mais j’ai toujours été intéressé par la production électronique. J’ai découvert la techno super tard et un peu par hasard en travaillant dans une radio. Je devais rentrer et écouter des CD’s toutes les semaines et ça m’a vraiment ouvert sur un monde que je ne connaissais pas. Je suis devenu fan de Molécules et de Daniel Avery" se souvient Valentin, qui officie à la guitare et derrière les synthés.

Conçu comme un projet laboratoire, Meule fût d’abord le réceptacle des explorations sonores parallèles du trio :"Au début, on ne pensait même pas faire de concert. On était potes, on voulait s’amuser. On tripait sur des synthés et on cherchait à trouver une autre dynamique que celle du groupe de rock classique".