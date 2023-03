Mettre sur pause l’intelligence artificielle durant 6 mois, le temps de pouvoir la contrôler ? Il est déjà trop tard !

Vous souvenez-vous de ce dialogue savoureux de Michel Audiard dans la bouche de l’acteur Jean-Paul Belmondo ''Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent'' ? Là je crois qu’il faut écouter Elon Musk lorsqu’il signe une tribune avec des centaines d’experts du monde entier pour nous dire qu’il faut faire une pause de six mois avec l’intelligence artificielle, le temps de pouvoir l’encadrer.

Elon Musk est un génie des affaires et un génie tout court. Et les experts qui ont signé avec lui cette tribune savent de quoi ils parlent. On doit donc les écouter. D’autant que tous les signataires de cette tribune estiment que l’intelligence artificielle non contrôlée pose des risques majeurs à notre humanité. Voici quelques extraits de cette tribune qui a provoqué un véritable choc. Je cite ''Devons nous laisser les machines inonder nos canaux d’information, de propagande et de mensonges ? Devrions nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants ? Devons nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents et nous remplacer'' etc. Et ces mêmes signataires estiment que face à toutes ces questions abyssales, il n’est pas question de laisser l’avenir de notre humanité aux mains des seules sociétés technologiques, d’autant moins que leurs patrons de ces sociétés n’ont pas été élus. Et il est vrai que les études se suivent et se contredisent sur l’impact de l’intelligence artificielle sur nos vies quotidiennes. Et d’ailleurs, la banque d’affaires américaine Goldman Sachs a estimé récemment que Chat GPT et l’intelligence artificielle menacent 300 millions d’emplois dans le monde. Ce n’est pas anecdotique...