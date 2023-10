Dans le Brabant wallon, la province veut mettre le boulot à portée de vélo

Où implanter des NPow? Par exemple dans des bâtiments désaffectés ou sur d'anciennes friches industrielles. Il pourrait s'agir aussi de terres agricoles mais dans ce cas, l'activité développée serait également de cette nature.

Un premier site a déjà été identifié, c'est celui de la gare de Ramillies, où se croisent deux Ravels.

" La province a racheté les terrains et la gare à la SNCB, et aujourd'hui on mène un projet avec InBw, avec le Gal Culturalité, la commune aussi pour développer ce site via un tiers-lieu, un ancrage touristique, d'autres activités etc..."

Un agenda précis n'est pas encore fixé mais d'autres lieux potentiels ont été identifiés dans la province. On songe par exemple à la Sucrerie de Genappe ou encore aux anciennes usines Tudor à Florival. Les communes concernées ont été sondées. Elles feront connaître leur point de vue au début du mois de novembre.