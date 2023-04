Mettez une grande dose d’exotisme dans votre jardin avec l’Eryngium pandanifolium

Tous les 2 ou 3 ans, en plein milieu de l’été, une hampe florale hyper exotique émerge au cœur du feuillage. La tige démarre du centre de la rosette basale d’où elle monte pour culminer à plus de 2 mètres. La hampe est vide dans le tiers voire la moitié supérieure et tout à coup, ça change. Elle se subdivise en de minuscules petites tiges à l’extrémité desquelles des fleurs apparaissent. Elles sont d’abord vertes pour devenir pourpres. Mais, il va falloir vous armer d’énormément de patience. Chaque rosette met deux ou trois ans à s’installer et fleurir. Mais ce n’est pas grave car d’autres sont déjà là, prêtes à prendre la relève.