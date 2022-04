Mettez un peu d'opéra dans votre garde-robe

Si votre rêve ultime est d'incarner Tannhäuser, Aida, Foxie ou Lucrezia Borgia... dans votre salon voire dans la rue pour les plus intrépides, la Monnaie vous rapproche de votre rêve grâce à cet événement exceptionnel : la vente des costumes de certaines de ses productions. Des pièces uniques entièrement conçues et réalisées dans les ateliers de maison d'opéra, par les mains expertes des cordonniers, des costumiers et des décorateurs. Chaussures, chapeaux, jupes, robes, pantalons, accessoires... et beaucoup plus, au fil des ans, la Monnaie s'est constituée une réserve de vêtements inouïs. Et faut donc éviter de temps en temps que les réserves débordent. Bien évidemment, les costumes les plus emblématiques sont archivés précieusement.

Une confection éco-responsable

Pour éviter le gaspillage et agir de façon responsable, La Monnaie réutilise une grande partie du matériel pour la confection des costumes suivants. Le choix des tissus est très sélectif et l'entretien est fait avec des savons biodégradables.