Mettet : pas d’augmentation de prix pour le saumon artisanal de la firme Dawagne durant les fêtes

Samedi soir et dimanche ce sera la fête de Noel. Il est temps de réfléchir à votre menu de fêtes si ce n’est encore fait ! Durant cette période, les réservations vont bon train chez les bouchers, poissonniers et autres fromagers. Dans la liste des agapes, figure l’indémodable saumon fumé dont le prix n’a pas explosé par rapport à l’année dernière mais le producteur lui garde un œil sur son portefeuille. Car le fumage et la conservation au froid consomment beaucoup d’énergie.

Á Mettet, Vincent Dawagne est producteur artisanal de saumon fumé venant d’Écosse et de Norvège. Et durant la période des fêtes, le rythme s’accélère mais impossible de faire les choses dans la précipitation car la technique artisanale nécessite beaucoup de patience.

"Le processus prend de 5 à 6 jours, précise Vincent Dawagne. Il faut 24 heures de séchage, du salage, de 7 heures à 8 heures de fumaison et puis un minimum de 48 heures de maturation avant de trancher".

Sabine Janssens, qui est responsable des ventes, remarque que la demande est moins importante que d’habitude. "Les clients ont un budget bien déterminé et ils se limitent à celui-ci mais nous aurons, peut-être des achats de dernière minute".