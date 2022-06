Mets d’exception, l’huître révèle désormais tout son potentiel pour la peau.

De son côté, la marque française Edulis a récemment levé le voile sur une gamme de cosmétiques formulée à partir d’extrait d’huître breveté encapsulé dans de l’argile pour profiter des propriétés du mollusque tout au long de la journée. Conçue au Cap Ferret, cette ligne innovante s’intéresse plus particulièrement aux vertus de l’huître plate sauvage du bassin d’Arcachon appelée "ostrea edulis". "De l’observation technique et scientifique du coquillage, Edulis a extrait des actifs naturels nourrissants, stimulants et tenseurs permettant de ralentir le vieillissement de la peau et de réparer les dommages du temps", précise la marque. Fermeté, éclat et limitation des taches comptent parmi les vertus de cette gamme de produits de beauté.

Edulis propose pour le moment trois cosmétiques (un sérum biphasé, une crème de jour et une crème de nuit) alliant les bienfaits de l’extrait d’huître à ceux de l’algue ulva lactuca de Bretagne, de l’huile de dattier du désert, du beurre de Kokum ou encore de la résine d’encens, des ingrédients naturels. Une gamme qui met l’accent sur les richesses du bassin d’Arcachon tout en offrant une alternative iodée à celles et ceux qui veulent expérimenter – et adopter – les mille et une vertus de l’huître.