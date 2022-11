" Metropolis Rebooted " est une œuvre pour orchestre et électronique composée à partir des images du film " Metropolis ". La pièce imaginée par le compositeur argentin Martin Matalon sera interprétée par les musiciens du Brussels Philharmonique dans le cadre d’un ciné-concert. Représentation ce vendredi 18 novembre à 20h à Bozar dans le cadre du Festival Ars Musica.

Chef d’œuvre de l’histoire du cinéma, le film Métropolis appartient au courant expressionniste allemand. Réalisé par Fritz Lang en 1927, ce film muet, en noir et blanc, est aujourd’hui considéré comme l’une des pierres angulaires du cinéma de science-fiction. Metropolis dépeint un monde futuriste marqué par l’avènement des machines et à l’intérieur duquel, les ouvriers sont littéralement broyés par le rythme effréné imposé par leurs homologues de fer et d’acier. Mais dans l'ombre des usines, une révolution se prépare et la ville de Metropolis finit par sombrer.

Le compositeur argentin Martin Matalon s’est inspiré des images de ce film sombre pour en réinventer la bande originale dans une œuvre pour orchestre symphonique et électronique.