Metronomy: les petits mondes de Joseph Mount

Exit les tournées, concerts, la vie down the road, les échéances, la pression, les voyages et la distance. Joseph Mount, comme de nombreux artistes, expérimente la pause forcée en famille dans son nouveau lieu de résidence bucolique: "J’étais soudainement au même endroit pendant 6 mois, voire plus, et c’était vraiment une expérience inhabituelle pour moi. Je ne devais plus prouver des choses, performer et ça m’a fait évidemment réfléchir à mon travail, à ma vie, à ma façon de vivre. Ça m’a aidé à penser autrement."

A la question de savoir si il a finalement apprécié cette nouvelle drôle de vie, il répond par l’affirmative: "Mon grand-père a fait la seconde guerre mondiale et je me souviens de lui comme quelqu’un qui se sentait mal d’avoir aimé ça. Il avait apprécié l’expérience de la guerre et je pense qu’il s’est toujours senti mal d’avoir eu du bon temps. De même, je pense que mon expérience de la pandémie a été très positive, j’ai vraiment apprécié. C’est quelque chose d’horrible à dire étant donné qu’énormément de gens l’ont mal vécue et ont perdu des proches. Du coup, faire comme si c’était une bonne période était injuste."