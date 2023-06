Métro Nord-Sud : il faudra démanteler l’intérieur du Palais du Midi, selon le gouvernement Vervoort

Le gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles ont pris acte que seul le scénario de démantèlement de l'intérieur du Palais du Midi était envisageable pour poursuivre le chantier du métro entre la Gare du Nord et la station Albert. Outre les délais de chantier, les raisons sont techniques et financières, a indiqué jeudi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort à l'issue de la réunion hebdomadaire de l'exécutif bruxellois.

Une procédure urbanistique va donc démarrer et un plan d'accompagnement sera mis en place pour le quartier et tous les occupants du Palais du Midi, a ajouté celui-ci dans un communiqué. La réalisation d'une portion de tunnel de 120 mètres au coeur de la capitale, sous le palais du Midi et au-dessus de l'ancien lit marécageux de la Senne est à l'arrêt depuis plusieurs mois en raison de problèmes techniques de stabilité. Cette portion fait partie des 900 mères d'ouvrage souterrain nécessaires pour relier la future station Toots Thielemans sous l'avenue de Stalingrad, à l'infrastructure existante du pré-métro. La dalle de toiture de la station est actuellement terminée et l'excavation du tunnel a débuté. En ce qui concerne le passage de 120 mètres sous le Palais du Midi, il est apparu il y a plusieurs mois que les premiers éléments de fondation, réalisés en injectant béton dans le sous-sol, ne répondaient pas aux normes de stabilité établies. Dès lors, différentes alternatives ont été étudiées et présentées par la STIB au gouvernement et à la Ville de Bruxelles pour permettre la reprise des travaux et assurer des fondations solides. "La solution consistant à démanteler l'intérieur du Palais du Midi en préservant les façades pour pouvoir creuser le tunnel de l'intérieur s'avère être l'option la moins coûteuse, la plus rapide et la plus sûre techniquement. Passer par l'intérieur du bâtiment permettra de recourir à des techniques connues et maîtrisées, utilisées en d'autres endroits du chantier Toots Thielemans. Le scénario retenu présente donc la seule solution envisageable en termes techniques, financiers et de délais de chantier", a justifié le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Pas de démantèlement avant 2025

Selon celui-ci, le démantèlement de l'intérieur du Palais du Midi ne débutera pas avant janvier 2025, hormis des travaux préparatoires minutieux. Une procédure urbanistique sera lancée "très prochainement", au cours de laquelle les occupants du Palais du Midi ainsi que le public auront l'occasion d'être à nouveau entendus. Le gouvernement bruxellois souligne que dans l'intervalle, la Région, la Ville de Bruxelles et la STIB mettront tout en œuvre pour soutenir les personnes impactées, avec l'appui notamment de hub.brussels, via des mesures élaborées à l'aide d'un nouveau pacte. Les écoles et clubs de sports qui utilisent aujourd'hui les infrastructures du Palais du Midi seront relogés, sans interruption des activités. Les commerces qui devront également déménager bénéficieront de mesures d'accompagnement et d'indemnisation spécifiques et adaptées à chaque commerce. Les commerçants seront invités prochainement par la Ville et la Région afin d'examiner avec eux chaque situation de manière personnalisée. L'ensemble des commerces du quartier impactés par l'arrêt des activités dans le Palais du Midi recevront eux aussi un soutien spécifique. Enfin, la Région "soutient la volonté de la Ville de solliciter en priorité les commerçants actuellement occupants pour occuper à nouveau des cellules commerciales adéquates dans le futur projet de redéveloppement du Palais du Midi". Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a décidé d'élaborer un cadre réglementaire d'urbanisme spécifique qui devra déterminer la modification du permis d'urbanisme nécessaire. Un projet d'ordonnance a été approuvé jeudi en première lecture dans ce sens par le gouvernement. Le texte prévoit un raccourcissement significatif de la procédure de permis d'urbanisme -de 450 jours (+ 6 mois de prolongation possible) à 170 jours indicatifs-, "dans l'intérêt d'une réalisation accélérée du tracé Nord-Albert et notamment de minimiser les retards et nuisances pour les riverains causés par ces travaux, sans porter atteinte au droit démocratique de participer ou des possibilités d'introduire un recours". Les mesures nécessaires seront prises pour protéger le Palais du Midi, tout en lui offrant "une revalorisation majeure". Les façades qui datent en grande partie de la fin du 19ème siècle, seront préservées. L'intérieur vétuste du bâtiment, résultat de plusieurs transformations intervenues au cours du 20ème siècle sera, à terme, entièrement rénové.