Métro Nord-Sud à Bruxelles : les commerçants ne peuvent être une variable d’ajustement de STIB selon Fabian Maingain

Une autre option consisterait à démolir partiellement le Palais du Midi. "Les commerçants vivent la situation actuelle comme une nouvelle véritable trahison de la STIB après un non respect du phasage des travaux et un non suivi de plaintes. Ils sont replongés dans l’incertitude après deux crises", a déclaré vendredi Fabian Maingain, interrogé par Belga. Aux yeux de celui-ci, la STIB devra revenir avec un dossier solide. La persistance d’un blocage exige la mise sur pied d’aides complémentaires pour les commerçants les plus touchés. Pour ceux qui sont implantés dans le Palais du Midi, il faudra dire soit qu’il faut fermer leur commerce, soit les envoyer dans un autre "village box" comme celui déjà occupé par des commerçants de l’avenue Stalingrad-. Enfin, il faut avoir la garantie qu’à terme, les commerçants puissent revenir dans leur commerce quel que soit le scénario, a-t-il encore dit.