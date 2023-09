Métro Nord-Sud à Bruxelles : le parlement adopte la procédure accélérée en vue de démanteler le Palais du Midi

Le parlement bruxellois a donné son feu vert à une large majorité, à la proposition de procédure accélérée de délivrance de permis en vue du démantèlement partiel du Palais du Midi dans le contexte du projet de métro qui reliera la station Albert à la gare du Nord, et ultérieurement, à Bordet.

Dans la majorité, Isabelle Pauthier (Ecolo) et Marie Nagy (DéFI) se sont abstenues, notamment pour exprimer leur inquiétude sur l"'impact patrimonial et social du dossier qui a pris un tournant contraint et forcé". Le débat a été élargi par certains intervenants à l’opportunité de l’option du métro lourd pour l’avenir, mise en doute chez les Verts, mais soutenue sans ambiguïté notamment par le MR et par Pascal Smet, l’ex-ministre de la Mobilité.

Selon le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit), cela augure d’une délivrance de permis pour le démantèlement partiel d’ici septembre 2024 – sans tenir compte de délais de recours possibles. La réalisation d’une portion de tunnel de 120 mètres au cœur de la capitale, sous le palais du Midi et au-dessus de l’ancien lit marécageux de la Senne est à l’arrêt depuis plusieurs mois en raison de problèmes techniques de stabilité.

L’ordonnance prévoit de raccourcir le délai théorique de la procédure de 480 à 290 jours – dont 120 pour étude d’incidence et 170 pour l’instruction de la demande de permis d’urbanisme proprement dite.