Métro Nord-Sud à Bruxelles : l’enquête publique concernant l’extension vers le nord démarrera en mars

La future ligne de métro 3 permettra de relier la station Albert (côté sud) à la station Bordet (nord) en 20 minutes en empruntant un parcours de 10,3 km via 18 stations. La première phase du chantier est en cours de réalisation. Elle consiste à transformer les dix stations de prémétro existantes entre les stations Albert et gare du Nord ; et à construire une station manquante (ndlr : "Toots Thielemans") sous l’avenue Stalingrad.

Pour la deuxième phase (Gare du Nord-Bordet), la première demande de permis d’urbanisme et d’environnement avait été introduite en décembre 2018. L’étude d’incidence qui a suivi, de novembre 2019 à la fin du mois de juillet dernier a abouti à la rédaction d’un document de 6300 pages. La demande de permis d’urbanisme et d’environnement amendée en conséquence a été introduite le 24 janvier dernier.