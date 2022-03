Métro Nord-Sud à Bruxelles : l’ARAU et Inter-Environnement Bruxelles demandent de prolonger l’enquête publique

Pour l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines et Inter-Environnement Bruxelles, "parler, dans de telles conditions matérielles, de 'participation citoyenne' relève de l’imposture".

À titre de comparaison, le projet de Plan régional de Mobilité "Good Move" avait été soumis à l’enquête publique pendant 4 mois, pour "seulement" 939 pages. Le projet de PAD Midi avait lui aussi fait l’objet d’une enquête publique prolongée (4 mois au lieu des 2 mois réglementaires), pour 1889 pages, ont encore dit les deux associations.

Celles-ci ont enfin souligné que le gouvernement régional s’était engagé, dans son accord de majorité, à organiser une concertation et une participation bien plus large, pour les projets comme le métro. "La prolongation du délai d’enquête publique que nous demandons devra donc permettre de réaliser correctement l’analyse "technique" du dossier mais aussi permettre l’organisation de cette concertation et de cette participation. Celles-ci devront porter sur l’opportunité même du métro 3 qu’il apparaît de plus en plus pertinent de questionner vu les difficultés financières et les changements en matière de mobilité qui se profilent", ont-elles conclu.