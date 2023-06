Métro Nord-Sud : 5 ans de retard en raison du démantèlement du palais du Midi

5 ans de retard et 400 millions d’euros supplémentaires. Ce sont les conséquences concrètes de la décision prise ce matin par le gouvernement bruxellois.

L’intérieur du Palais du Midi, cet ancien marché couvert du Boulevard Lemonnier qui abrite aujourd’hui 25 commerces, une école et des clubs de sport va être démantelé de l’intérieur.

Les autorités ont estimé qu’il s’agit du scénario le plus raisonnable pour pouvoir reprendre la construction du tunnel sous le quartier Stalingrad. Les travaux y sont à l’arrêt depuis de longs mois en raison de problèmes de stabilité, liés à la zone marécageuse dans laquelle il se trouve.

Le seul scénario avec un tunnel finalisé dans des délais gérables est celui-là

"On a fait toutes les analyses, on a étudié plusieurs options", explique la Ministre bruxelloise de la mobilité Elke Van den Brandt. "Le seul scénario avec un tunnel finalisé dans des délais gérables est celui-là. Actuellement, on travaille par les parkings avec une hauteur de 2,5 m. Les machines très larges ne peuvent pas y entrer. Si on entre par le toit du palais et qu’on démantèle une partie de l’intérieur, on peut utiliser des machines plus grandes et travailler plus vite. On devra évidemment reconstruire et rénover".

La zone qui pose problème est celle située sous le palais du Midi. Cette portion de 120 m fait partie d’un ouvrage plus long (900 m) nécessaire pour relier la future station Toots Thielemans à l’infrastructure existante du prémétro.

Début des travaux en 2025

Concrètement, le gouvernement va lancer rapidement la procédure de demande de permis, selon une procédure accélérée avec enquête publique et enquête d’incidence. Le gouvernement espère ainsi l’obtenir au début 2025, et commencer les travaux à ce moment-là.

"Évidemment, on veut aller le plus vite possible. Mais on a d’abord une procédure urbanistique puis le chantier pour démanteler l’intérieur du palais du Midi pour creuser et achever le tunnel puis reconstruire le palais. On parle ici quand même d’un trajet d’environ 5 ans de retard par rapport aux timings prévus pour la mise en œuvre de ce tronçon. C’est un retard fort mais c’est parce que le sous-sol de Bruxelles est très instable. Et techniquement c’est beaucoup plus difficile que prévu".

Le surcoût estimé à 400 millions d’euros comprend à la fois le démantèlement intérieur du palais et sa reconstruction, mais aussi l’accompagnement du quartier, l’indemnisation des commerçants et la relocalisation des clubs sportifs. Il sera pris en charge par la région.

Et les activités du Palais du Midi ?

Outre les retards et les surcoûts se posent aussi les questions du relogement des activités actuelles. Car le Palais devra être vide au plus tard pour le début des travaux et pour longtemps.

"Maintenant s’entame une phase complexe", admet le bourgmestre de la Ville de Bruxelles qui est toutefois soulagé qu’une décision ait été prise. "Avec les occupants du Palais du Midi. En premier lieu, l’école. On a 1200 élèves qu’il faut reloger très très vite, pour 2024. Les clubs sportifs aussi. Et les 25 commerçants qui sont locataires du Palais".

Une piste pour l'école

La priorité est évidemment l’école. "Pour l’école on a une piste. Il faut 11.000 m 2. On pense qu’on les a identifiés".

Les 140 autres commerçants du quartier Stalingrad (hors Palais du Midi), eux, devraient être tranquilles plus rapidement, puisque le reste du tunnel en construction devrait être terminé en 2025 ou 2026.