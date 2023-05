Métro Nord: le projet de nouvelle ligne vers Schaerbeek et Evere suspendu? La Ministre Lalieux dément

Alors, faut-il lire entre les lignes que le projet est en effet suspendu ? Ce qui est certain, c’est que Beliris, le fond fédéral qui pilote le projet a alerté la Région bruxelloise, pour lui signifier qu’un surcoût apparait dans les offres remises par les entreprises de génie civil. Ce sont ces entreprises qui doivent creuser les tunnels et aménager sept nouvelles stations de métro sur cinq kilomètres. Le montant du surcoût n’est pas communiqué, mais il est qualifié d’important: deux à trois fois supérieur aux estimations.

De là à suspendre le chantier ? Le cabinet de la ministre fédérale Karine Lalieux dément totalement l’information. C’est la Région bruxelloise qui a la main, c’est elle qui tranchera, et non pas Beliris. "On est très surpris", réagit le cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort. "Beliris nous a en effet informé en début de semaine des offres reçues. Le métro reste un projet important pour le gouvernement bruxellois. Nous allons en discuter ce jeudi au gouvernement. Aucune décision n’est prise à ce stade", affirme le gouvernement bruxellois.

Quatre scénarios sont désormais sur la table : continuer le projet, le suspendre, le repenser ou l’arrêter définitivement. Ce projet de métro vers le nord de Bruxelles suscite de plus en plus de questionnements. Le budget n’a fait que gonfler depuis 2019, passant d’1,7 milliard à plus de 2,6 milliards d’euros. La Région bruxelloise va d’ailleurs demander une rallonge de budget au gouvernement fédéral.