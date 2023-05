Métro Nord: Beliris suspend le projet de nouvelle ligne vers Schaerbeek et Evere

Selon L'Echo, Beliris a suspendu le projet de métro vers Schaerbeek. En cause: un surcoût important dans les offres rendues par les entreprises de génie civil pour construire le tunnel et les stations comprises entre la gare du Nord et Bordet.

Aux gouvernements fédéral et bruxellois, on souligne qu'aucune décision n'a été prise. Le quotidien a repéré une offre d'emploi du fonds fédéral, en charge du développement du tronçon compris entre la gare du Nord et Bordet pour un accompagnateur de processus de changement pour une mission auprès du service de ressources humaines.

Celle-ci est énoncée de la manière suivante: "Beliris est actuellement confronté à une suspension d'urgence de l'un de ses plus grands projets: la construction de la ligne 3 du métro. Au cours des prochains mois, il sera confirmé s'il s'agit d'une suspension ou d'un arrêt définitif... En raison de cette suspension soudaine du projet, l'organisation a été contrainte d'absorber les employés internes dans un délai très court et de les guider vers un nouveau rôle professionnel. Tant sur le plan psychologique que sur le plan organisationnel, cette transition sera un défi".