Métro bruxellois: la circulation sur la ligne 5 reprendra normalement jeudi matin

A Bruxelles, la circulation sur la ligne 5 du métro reprendra jeudi matin dès la première heure, a confirmé la porte-parole de la Stib Françoise Ledune.

La circulation sur la ligne 5 du métro bruxellois était interrompue depuis lundi, après qu'une rame de métro avait heurté le quai de la station Pétillon. "Elle reprendra jeudi matin comme prévu", a indiqué Mme Ledune.

Ce mercredi, les travaux de dépannage étaient toujours en cours. Depuis lundi, la Stib a mis en place une navette de métro entre les stations Herrmann-Debroux et Delta; ainsi qu'une navette de bus entre les stations Delta et Mérode, desservant les arrêts Hankar, Pétillon et Thieffry.