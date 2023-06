Métro 3 : on a visité le tunnel en construction dans le quartier Stalingrad

C’est incontestablement LE dossier casse-tête à Bruxelles. Le futur métro 3 qui doit relier Forest à Evere dans les années à venir se heurte à de sérieux obstacles.

Pour la partie nord de la ligne, les travaux sont loin de commencer : les offres remises par les entrepreneurs pour construire les 5 km de tunnel et les 7 nouvelles stations entre la gare du Nord et Evere sont hors de prix. Le gouvernement bruxellois espère renégocier.

En ce qui concerne la partie sud de la ligne, entre la station Albert à Forest et la gare du Nord, les travaux sont à l’arrêt depuis un an sous le Palais du Midi, cet ancien marché couvert situé entre le boulevard Lemonnier et l’avenue de Stalingrad. La terre y est particulièrement meuble, ce qui rend la réalisation selon la première technique imaginée trop incertaine. Il faut dire que le tunnel traverse le lit de la Senne. Les autorités ont donc finalement décidé d’abandonner la première idée – injecter du ciment depuis les caves du bâtiment – et de plutôt démanteler le toit et l’intérieur du Palais pour accéder plus librement au chantier et faire entrer des machines plus larges et plus performantes. Cela entraînera un retard d’environ 5 ans sur le planning initial.