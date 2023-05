Métro 3 : le gouvernement bruxellois demande au fédéral de mettre la main au portefeuille

Les ministres du gouvernement bruxellois se laissent le temps de la réflexion. C’est en résumé la (non) décision qu’ils ont prise, ce jeudi, en réunion de gouvernement, suite au courrier reçu par le maître d’ouvrage Beliris, en début de semaine, pour alerter d’importants surcoûts en vue, au regard des offres remises par les deux consortiums d’entreprises qui ont soumissionné pour réaliser les travaux de gros œuvre sur la partie nord du projet.

Officiellement, le gouvernement a "pris acte des fortes augmentations des offres". "Comme tel, c’est disproportionné par rapport à ce que nous imaginions", concède le Ministre-président Rudi Vervoort. "Il faut maintenant entamer un travail avec les soumissionnaires. Que Beliris avec les bureaux d’études revoient poste par poste l’estimation des chiffres. Ce qu’il faut faire, c’est objectiver les choses et prendre ensuite les décisions qui s’imposent".

Un projet structurant pour le pays

Et le Ministre-président d’ajouter que "C’est un projet structurant pour notre région. Et pour le pays aussi d’ailleurs. C’est un projet qui offre aussi une liaison entre la gare du Midi et l’aéroport".

Comprenez que le fédéral doit mettre davantage sur la table. "On demande à Beliris de nous expliquer le pourquoi et de faire en sorte que les offres soient revues. On demandera aussi au gouvernement fédéral d’assumer une partie des surcoûts, comme dans d’autres capitales européennes, et de voir avec nous les solutions financières. Le métro c’est un projet qui dépasse une ville", estime Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité.

Que le métro se fasse, il se fera

"Le fédéral doit prendre ses responsabilités", poursuit le Ministre de l’environnement Alain Maron". "De tels montants dépassent les capacités régionales de la Région. La Région ne peut pas se mettre en faillite pour ce projet".

Faut-il en déduire que sans rallonge du fédéral, le projet est compromis ? "Que le métro se fasse, il se fera. Ça, c’est ma conviction", insiste Rudi Vervoort. "Sous quelle forme, quoi et comment, ça, c’est un autre débat".

Dans son courrier, Beliris suggérait plusieurs options au gouvernement bruxellois, dont celle de revoir le projet à la baisse. "C’est trop tôt pour répondre à cette question, poursuit le Ministre-président. "En plus on a eu que deux soumissionnaires. On sait aussi que de grands groupes français travaillent actuellement sur des projets en vue des J0 à Paris en 2024. Là, c’est 150 km de voie ferrée RER-métro qui sont en train d’être construits. Les grands groupes sont sur la brèche. Peut-être que c’est aussi une réflexion qu’on doit avoir : il doit y avoir des moments plus opportuns".