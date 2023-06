Métro 3 : l’ARAU veut faire classer le Palais du Midi

Un nouvel obstacle pour le futur métro 3 à Bruxelles ? L’ARAU, l’atelier de recherche et d’action urbaines annonce, dans un communiqué, qu’elle déposera une demande de classement du Palais du Midi auprès du gouvernement bruxellois.



On le sait, les coûts estimés pour réaliser le tronçon entre la gare du Nord et Evere ont récemment explosé. Et ce n’est pas le seul problème puisque, de l’autre côté du parcours, sur le tronçon sud, entre Albert et la gare du Nord, il y a des soucis de stabilité des sols qui bloquent les travaux depuis plusieurs mois déjà au niveau de la future station Toots Thielemans.

L’une des pistes envisagées pour y remédier, c’est de démonter l’un des obstacles du parcours dans le quartier Stalingrad , à savoir le Palais du Midi.

Plus exactement, la Stib souhaite démonter le toit du bâtiment pour y installer des grues et poursuivre les travaux en utilisant le même processus de construction que sur le reste du parcours.

Seulement, des habitants, des commerçants et des usagers du quartier Stalingrad-Lemonnier s’y opposent. Ils viennent d'ailleurs d’obtenir le soutient de l’ARAU qui dénonce une opération de démolition-reconstruction qui n’ose pas dire son nom…

La demande de classement devrait d’ailleurs concerner l’ensemble du bâtiment, intérieur compris. Plus question donc de ne conserver que les façades du Palais, comme l’envisage la Stib dans sa proposition.

L’association estime que la valeur patrimoniale et historique du bâtiment lui donne de bonnes et objectives raisons pour voir aboutir sa demande de classement.