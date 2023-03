Métro 3 à Bruxelles : faut-il continuer "quoi qu’il en coûte" ou arrêter les frais ?

Focus sur le développement du métro à Bruxelles. Un dossier qui pourrait devenir un gros caillou dans la chaussure du gouvernement bruxellois, nous allons vous expliquer pourquoi. Petit rappel historique pour commencer. Les premiers projets de métro à Bruxelles remontent à 1892. A cette époque on se dit que ce serait super de doter la ville de ce moyen de transport souterrain, comme à Paris, comme à Londres. Léopold II, roi bâtisseur est séduit par l’idée. Mais il faudra plusieurs décennies pour concrétiser ces grands travaux.

Le 20 septembre 1976, le roi Baudouin était le premier passager du métro. Le réseau s’est ensuite développé. Il consiste aujourd’hui en quatre lignes de métro, plus trois lignes de prémétro, autrement dit trois lignes en site propre. Dont la ligne 3, qu’on est en train de transformer en métro, avec une ligne prolongée vers le nord de Bruxelles afin de desservir les communes de Schaerbeek et Evere. Mais ces travaux ne se passent pas tout à fait comme prévu, pour des raisons techniques et budgétaires.

On en a déjà parlé il y a quelques semaines lorsqu’il a été révélé à l’époque, à la surprise de pas mal de monde, que les travaux étaient à l’arrêt depuis plusieurs mois. Ce n’est que l’un des problèmes significatifs que rencontre ce dossier.

